Последние публикации

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О плагиате в докторской диссертации В.Р. МединскогоСкандальный оттенок придал известиям о присвоении В.Р. Мединскому ученой степени доктора исторических наук факт выявления в тексте автореферата его диссертации отдельных примеров плагиата — заимствования фрагментов текста из научных работ других авторов. Дабы внести ясность в сложившуюся ситуацию и выявить правоту сторон, редакция «Актуальной истории» провела собственный анализ текста автореферата. Опираясь на его результаты, мы можем констатировать отрицаемым самим г-ном Мединским факт наличия плагиата в автореферате его докторской диссертации.
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Чуваев Николай, историк. РАССТРЕЛ КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ СОЛОУХИН.Не только в деле, на которое дает ссылку Солоухин, но и вообще в делах города Ачинска нет информации о приговоре, расстреле либо других санкциях в отношении несовершеннолетних. Что может означать только одно — обсуждаемый документ полностью выдуман В. Солоухиным.
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Юрий Бахурин, историк. «ВЫСЛАТЬ НА ВСЕ ВРЕМЯ ВОЙНЫ С ГЕРМАНИЕЙ». Документы о борьбе с «военным шпионством» в начале Первой мировой войныСледует подчеркнуть, что высланные в соответствии с публикуемыми приказами обыватели не являлись беженцами. Однако именно их преследование в рамках оккупационного режима положило начало развитию комплекса мер по ликвидации «немецкого засилья» и массовому интернированию евреев из прифронтовой полосы. Одновременно с этим правительство приступило к разработке законопроектов, направленных против землевладения выходцев из Германии
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Михаил Мухин, доктор ист. наук. «ПОЧЕМУ РАСПАЛСЯ СССР?» — АГОНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС АВГУСТА 1991Провал ГКЧП представляет собой последнее и окончательное крушение советской элиты. На протяжении десятилетий система занималась негативным отбором, оставляя наиболее инициативных на дне, и выдвигая наверх лучших знатоков подковёрной грызни. Поэтому когда настал час «Х», и судьбу страны надо было решать не в кулуарах, а на улице, отдавая чёткие и недвусмысленные приказы на открытие огня – у Советского Союза попросту не оказалось защитников.