114 лет первой успешной DDoS атаке русских хакеров

Второе апреля по справедливости должно отмечаться как день русского хакера: ровно 114 лет назад была проведена первая в истории успешная DDoS-атака по сетям беспроводной электросвязи. Тогда же, кстати, была заложена традиция использовать с этой целью арендованные китайские сайты.

Радиотелеграфисты броненосца “Победа” и станции Золотой горы при обстреле Порт-Артурской крепости японской эскадрой “перебили большой искрой” телеграммы ее корректировщиков стрельбы, крейсеров “Нессин” и “Касуга”. Ни один вражеский снаряд не попал в цель. Это произошло в 9 ч. 11мин. утра 2 апреля 1904 года

Цитируется по сайту flot.com

Спасибо Киру Злобину

Источник: http://rusila.su/2018/04/02/114-let-pervoj-uspeshnoj-ddos-atake-russkih-hakerov/