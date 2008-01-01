Культурно-исторический форум в Москве пройдет в духе времен Екатерины II

Как сообщает пресс-служба МСНК, открытие культурного сезона в Российско-немецком доме в Москве состоялось 14 сентября 2016 года. Мероприятие предварила презентация династической выставки великолепных художников, членов-корреспондентов Российской Академии художеств Андрея и Ирины Марц. Здесь посетители смогут познакомиться как с необыкновенно проницательными, гротескными работами Заслуженного художника РСФСР, скульптора-анималиста Андрея Марца (1924-2002), так и с искренними, глубокими работами его дочери, члена Союза художников России Ирины Марц. Выставка пройдет в РНДМ в зале «Берлин» и продлится до 3 ноября.

16 сентября в Немецкой школе имени Фридриха Йозефа Гааза при Посольстве ФРГ в Москве состоится концерт победителей Всесибирского фестиваля-конкурса искусств имени Михаила Вернера, в частности, с участием обладателя Гран-при конкурса 2016 года Германа Егле (гитара). В программе: произведения немецкой классической, народной и эстрадной музыки в инструментальном и вокальном исполнении.

17 сентября залы Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» откроют двери ежегодному Большому Екатерининскому балу. Гостями светского вечера, в атмосфере Русского барокко, станут представители государственных и бизнес-структур, общественных и благотворительных организаций. Всех ждут бальные танцы, показательные выступления и мастер-классы; живая музыка, сольные выступления музыкантов; музейная экспозиция, посвященная Екатерине II; литературная гостиная; мастер-классы по каллиграфии, флористике, парфюмерии, написанию портрета; салон старинных карточных игр; цветочная фотозона; фуршет; фейерверк и многое другое. Приглашены и специальные гости: Андреас Диттманн, бургомистр г. Цербст (Германия) – родного города императрицы Екатерины II и избранная принцесса Ангальт-Цербстская Эстер Софи Энке.

18 сентября на открытой площадке музея-заповедника «Царицыно» пройдет очередной Фестиваль бальных традиций Екатерины II в рамках Большого Екатерининского бала. Посетители музея-заповедника в ближайшее воскресенье станут свидетелями насыщенной программы: это и показательные выступления, и бесплатные уроки старинных танцев; театральные и оперные постановки; лекции об этикете и анекдотах галантного века, родовом гнезде Екатерины II с участием мэра г. Цербст Андреаса Диттманна, а также о личности российской императрицы в истории; мастер-классы по фехтованию; экскурсии по Царицынскому парку; игры и мастер-классы для детей, «Школа маленьких принцесс», а еще — уроки красоты и консультации стилистов и косметологов для их родителей, фотозона, фудкорт и многое другое.

Источник: http://beta-press.ru/newsitem/12131