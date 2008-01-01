Конгресс музеев Второй мировой войны России, Японии и Китая

Первый конгресс Ассоциации музеев Второй мировой войны пройдет 12 октября 2016 года в Центральном музее Великой Отечественной войны. В ходе работы Конгресса состоится Международная научная конференция «Антияпонский фронт Второй мировой войны», на которой выступят с докладами представители музеев Китайской Народной Республики, Российской Федерации и других стран – членов Международной Ассоциации музеев Второй мировой войны.

В работе Конгресса примут участие председатель Управляющего совета Международной ассоциации музеев Второй мировой войны, директор Центрального музея Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры Российской Федерации В.И. Забаровский, директор Мемориального музея антияпонской войны китайского народа господин Ли Цзунъюан, представители Министерства культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, общества российско-китайской дружбы, представители стран, входящих в Ассоциацию.

Еще в сентябре 2015 года в Пекине по инициативе Центрального музея Великой Отечественной войны и Мемориального музея антияпонской войны народов Китая состоялся Учредительный конгресс Международной ассоциации музеев Второй мировой войны, который собрал представителей 35 военно-исторических музеев из 11 стран мира – Республики Беларусь, Бразилии, Италии, Китайской Народной Республики, Малайзии, Республики Кореи, Российской Федерации, Словакии, США, Украины, Японии. По итогам работы Конгресса были утверждены Устав и эмблема ассоциации, избран Управляющий совет. Основные цели Ассоциации – сохранение исторической памяти о победе мирового сообщества над нацизмом и японским милитаризмом, противодействие попыткам возрождения неонацизма в любой его форме, поддержание усилий по сохранению мира, укрепление взаимодействия и международного сотрудничества между музеями.

В тот же день, 12 октября, состоится выставка «Антияпонский фронт Второй мировой войны», церемония открытия которой пройдет с участием представителей музеев – членов Международной Ассоциации музеев Второй мировой войны, а также музеев других государств, принимавших участие в борьбе с японскими агрессорами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Дальнем Востоке.

Площадь экспонирования выставки составляет более 800 кв. метров. Во время открытия гостям будет продемонстрирована светозвуковая инсталляция «Дальневосточный финал».

Основные разделы экспозиции показывают участие СССР и Китая в борьбе с японским милитаризмом. В других секциях представлены материалы о других странах – участниках Антияпонской коалиции: США, Великобритании, Нидерландах, Австралии, Новой Зеландии, Филиппинах, Канаде, Мексике, Монголии, Непале, Королевстве Таиланд, Корее.

На выставке будут представлены музейные экспонаты (предметы вооружения, обмундирование, награды, медали и т. п.), архивные документы, фотографии, агитационные плакаты, кадры документальной кинохроники, которые будут транслироваться на мониторах, размещенных в четырех разделах основных стран, сформировавших Антияпонский фронт – СССР, Китая, США, Великобритании.

Задача данного выставочного проекта – продемонстрировать роль Международной ассоциации музеев Второй мировой войны как координатора межмузейной деятельности по изучению Второй мировой войны и сохранению исторической памяти о ее событиях и жертвах, а также оказание противодействия фальсификации истории Второй мировой войны.

Организаторы выставки – Министерство культуры Российской Федерации, Международная ассоциация музеев Второй мировой войны, Центральный музей Великой Отечественной войны и Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа (г. Пекин, КНР). Работа выставки продлится до февраля 2017 года.

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Источник: http://www.poklonnayagora.ru/ord_img/doc/1472716432_23.pdf