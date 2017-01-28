Снести нельзя построить

Осенью 2015-го в Кремле началась большая ломка — разбирали массивный 14-й корпус. Здание постигла участь снесенных ради него Чудова и Вознесенских монастырей, а также Малого Николаевского дворца. Корпус возвели в 1934 году на месте разрушенных в 1929-м древних обителей. Тогда, в начале XX века, территория Кремля выглядела совсем по-другому.

Пока на месте снесенного корпуса разбили сквер. Вскоре под ним создадут музей археологии. Рядом, на Ивановской площади, уже открыли «археологические окна», через которые можно взглянуть на остатки Чудова монастыря и Малого Николаевского дворца. Все, что сейчас происходит в Кремле, можно назвать экспериментом, ведь изначально таких планов и не было.

Сто лет назад территория Кремля выглядела иначе. Вознесенская площадь, 1900-е годы Фото: Wikipeida

Демонтаж 14-го корпуса открыл уникальную и неожиданную перспективу для исследований, которые проводятся Институтом археологии РАН. Ученые заложили несколько шурфов и раскопов для того, чтобы найти фундаменты монастырей. И обнаружили так много всего, что закапывать обратно находки было бы неразумно. После того как в мае 2016 года Владимир Путин осмотрел сквер и пообщался с археологами, было решено создавать музейный комплекс и дополнительный туристический маршрут — с отдельным входным билетом.

Заглянуть в окна

Сегодня на Ивановской площади Кремля золотые купола можно рассматривать под ногами — они отражаются в стеклах, которыми накрыты два археологических раскопа. Стекло толстое, но никто не решается наступить на него. «Смелее, оно не разобьется», — подбадривают экскурсоводы. И действительно, наступаешь, а под ногами открывается белокаменная кладка. Но спуститься вниз и потрогать руками уже невозможно. Прикоснуться к таким же древним камням можно будет чуть позже, в подклете Благовещенского собора Кремля.

Как подробно рассказывала «Лента.ру», в шурфе на месте Малого Николаевского дворца раскрыто одно из подвальных помещений и фрагмент цоколя. Во втором шурфе виден участок трапезной Чудова монастыря и Церкви Алексия Митрополита.

И это не просто часть снесенных большевиками построек. Это многовековая история, связанная с Дмитрием Донским, патриархом Гермогеном, Лжедмитрием, Наполеоном, императором Николаем и Александром Пушкиным.

Да и о простых людях тут сохранилась память. Например, прикладка к фундаменту трапезной 1680-х годов в значительной части сложена из белокаменных надгробий более раннего времени — то есть строительным материалом вступали памятные плиты ближайшего некрополя. Одно из надгробий стояло над могилой умершего в 1629 году Павла Родионовича, «слуги Чудова монастыря», занимавшегося управлением монастырским хозяйством и имуществом. Другая плита отмечала погребение схимника Серапиона. Имя еще одного погребенного относится к знатному дворянскому роду Вельяминовых. Постояли эти плиты над могилами, да и стали основой для церковного комплекса.

На трех надгробиях, находившихся во вторичном использовании, сохранились эпитафии Фото: Мария Плотникова / Lenta.ru

Два «окна», к слову, созданных по уникальной для России технике, станут частью подземного музея археологии Кремля. Все эти точки объединят в одну экскурсию. В конце января новый туристический маршрут «Археологические окна Кремля», над которым работали Институт археологии РАН, министерство культуры и музей-заповедник «Московский Кремль», уже был представлен.

Обнаружить клад

«А татарове поидоша к Москве, и пришед взяша Москву, и воеводу их убиша Филипа Нянка, а великого князя Юрьева сына князя Володимера руками яша, а люди вся избиша от старость и до младенец, а иных в плен поведоша, и много имениа вземши отьидоша». Лаврентьевская летопись, 1377

За последние 200 лет в Кремле были найдены десятки кладов различных исторических эпох. В 1960-е в подвальном помещении Патриаршего дворца археологи обнаружили неглубокую ямку-тайник. В ней оказались два изумительной работы каменных креста-тельника XIII века.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости 1/2 Защитная поверхность над раскопками на Ивановской площади

А в Успенском соборе в то же время в шурфе у его юго-восточной стены был обнаружен небольшой клад, состоящий из четырех серебряных височных колец вместе с обрывком женского головного убора. Все эти находки являются прямым отголоском кровавых событий зимы 1238 года — осады и взятия Москвы монголо-татарскими войсками. Видимо, одна из женщин в последний момент заложила под плитку пола свои украшения. Надеялась вернуться.

В 1988 году в ста метрах от Спасских ворот был найден гораздо более крупный клад того же времени. Примечательно, что прикопали его неглубоко — земля была промерзлая. Но за прошедшие века культурный слой нарос, и кусочки истлевшего сундука были найдены на глубине пяти метров. Трудно представить, каким чудом клад сохранился на территории Кремля, да еще в том месте, где век за веком различные постройки из дерева и камня неоднократно сменяли друг друга.

Находка — три сотни почерневших от времени серебряных украшений (браслеты-наручи, перстни, височные кольца, застежки, круглые медальоны и бусы, золотой перстень с арабской вязью, украшения древних викингов) — относится к той же страшной зиме 1238 года. Судя по искусно сделанным украшениям, клад прятала семья московского князя. Также в напрасной надежде вернуться.

И сейчас рассмотреть украшения можно в подклете Благовещенского собора — это часть нового экскурсионного маршрута Кремля. После этой экспозиции посетителя проведут в другой собор — Архангельский, его южную пристройку.

Там находится часть ценностей, спасенных сотрудниками музея перед сносом монастырей в 1929 году. Они связаны с покровительницей Москвы благоверной княгиней Евфросинией, женой князя Московского Димитрия Ивановича (Донского). Погребения, перенесенные из усыпальницы снесенного Вознесенского монастыря, где хоронили женщин царского рода, также находятся сейчас в Архангельском соборе.

Источник: https://lenta.ru/articles/2017/01/29/arh/