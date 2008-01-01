Декабристы в онлайне

В 2018 году открылся сайт <a href="http://decabristy-online.ru/">Времён немыслимая связь</a>, посвящённый декабристам.

Сайт носит просветительский характер и посвящен русской истории первой половины XIX века – прежде всего, движению декабристов.

Создателей сайта и участников объединяет интерес к декабристам не как к абстракции, а как к живым конкретным людям, в жизнь которых можно вглядываться, изучая исторические источники: переписку, мемуары, следственные дела и пр. Цель – сделать эти источники доступными.



Распространение и перепечатка материалов в некоммерческих целях с указанием авторства приветствуется.

Редакция сайта «Актуальная История» искренне приветствует коллег в их начинании.

Источник: http://decabristy-online.ru/