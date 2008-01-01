Белое движение воспели в пластилине

Музей миниатюр «Всемирная история в пластилине» открыт в Москве. С экспозицией можно ознакомиться на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». В музее представлены пластилиновые фигурки реальных исторических деятелей, в том числе – представителей русского Белого Движения. Уникальную коллекцию собрал и продолжает пополнять, в том числе – собственными работами скульптор Сергей Олюнин.

Безо всякой поддержки от кого бы то ни было, в том числе – от государства, вместе с женой и сыном-подростком, на средства семьи. В этом он видит свою скромную миссию, своё соучастие в возвращении памяти о несправедливо забытых русских героях. Олюнин создаёт образы, кропотливо изучая источники, старые фотографии, соучаствуя в восстановлении исторической справедливости. У каждой его фигурки есть имя, фамилия и история заслуг перед Отечеством.Белое движение в годы советской власти было отчасти демонизировано, отчасти — мифологизировано до утраты всякой связи с историей. В массовом сознании насаждалась мысль о том, что Белое –– враг и абсолютное зло.Важный пласт истории сводился к набору примитивных стереотипов. За прошедшие двадцать с небольшим лет ситуация постепенно менялась — вышло немало книг по истории, снято фильмов, написано картин. И образ белого офицера перестал быть образом врага. Мы вспомнили наконец-то, что наша честь – это верность, что мы – русские и с нами – Бог.Творчество Сергея Олюнина – в первую очередь о людях, о русских легендах, большинство из которых не попали в официальные ученики истории. О тех, кто остался верен присяге даже тогда, когда, казалось, весь мир был против, а разлом в обществе прошёл по семьям. Но эти пластилиновые фигурки – ещё и история России, искажённая, оболганная история трагедий и подвигов её самых отчаянных, самых преданных защитников.1 января 2017 года об уникальном музее в программе «Наша страна» рассказал телеканал «Царьград».



Редколлегия «Актуальной Истории» искренне полагает, что пластилин для материала скульптур выбран не случайно. Ведь применение более долговечных материалов требует намного больших затрат в случае очередного переписывания истории и изменений набора фигур. А с пластилином насколько всё проще...

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Источник: http://beta-press.ru/newsitem/12163

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История в пластилине