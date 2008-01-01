Как можно перевести текст

Для тех людей, которые занимаются изучением английского (как и любого другого иностранного) языка, процедура перевода на русский является обычным делом. Письменный перевод документов сегодня предлагают самые разные компании, в которых работают профессионалы своего дела. Надо знать, что есть масса приёмов, ускоряющих работу. Они помогают в грамотном составлении предложений, определении тонкостей перевода. Рассмотрим некоторые рекомендации по поводу правильного перевода текстов.

Чем пользоваться

Есть некоторые инструменты, которые нужны для составления перевода. Речь идёт о:

словарях;



справочниках;



учебниках по английской (или любой другой) истории.

Вы можете пользоваться также словарём синонимов, в том числе в Интернете.

С чего начать

Прежде всего, надо прочесть пару раз текст, чтобы определиться с общей идеей. Следует подчеркнуть и выписать слова, перевод которых вам неизвестен. Затем найдите их в словаре, подпишите. В случае нескольких значений слова нужно оценивать контекст для точного перевода. Как правило, самые распространённые значения находятся на первых местах. Переносные значения, а также редкие варианты располагаются ниже. Помните, что есть слова, означающие разные части речи, например, существительные и глаголы.

Грамотный перевод

Нет смысла в переводе каждого слова. Необходима оценка синтаксической роли слов, структуры предложения. К примеру, в английском языке есть определённый порядок: предложение начинается с подлежащего, после следует сказуемое, дополнение, обстоятельство (Mary do exercises every morning — Мэри делает упражнения каждое утро). Это позволяет легко справиться с определением частей речи. Вы должны искать известные конструкции, которые позволят вам правильно формулировать предложение.

Выполнив перевод текста, надо оформить его по правилам русского языка. С этой целью прочтите его через пару часов. При этом становятся заметны некоторые ошибки, недочёты, стилистические несовпадения. Иногда видно, что нарушена логика повествования, фраза построена неправильно. Не исключено некоторое количество грамматических, орфографических ошибок. Корректировать текст можно при помощи разнообразных словарей.

Известно, что не самые опытные переводчики выполняют перевод так называемых «англицизмов» или не ищут русских эквивалентов английских слов. Разумеется, всегда надо учитывать стилистику текста. Важное требование — сохранение стилистического единства. Фактические, смысловые ошибки должны быть исключены. Вы можете пользоваться специальными словарями, в которых фигурируют «ложные друзья переводчика», чтобы застраховать себя от ошибок. Перевод слов и фраз со страноведческой информацией должен осуществляться весьма аккуратно. Аббревиатуры, специальные термины надо переводить внимательно. Обращайтесь в этом случае к помощи специальных словарей.

Разумеется, чтобы получить корректный перевод текста, иногда стоит обратиться к профессионалам. Например, бюро переводов TR Publish решает все задачи на высочайшем уровне. Если же говорить о самостоятельной работе, то нужно понимать, что нельзя вводить весь текст в интернет-переводчики. Зачастую они плохо справляются с переводом устойчивых выражений, фразеологизмов.