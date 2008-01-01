Житие святого Северина? Скучно не будет

Яков Иосифович Цукерник (1938-2016) перевёл со средневековой латыни и художественно реставрировал «Житие святого Северина». События V–VI века нашей эры, эпохи до раскола церкви, рассмотрены под необычным углом, со стремлением показать как личности участников тех событий, так и геополитическую обстановку эпохи.

Книга была издана первый раз лишь в 1995 году, тиражом 200 экземпляров.

Этот текст, как и некоторые другие тексты Якова Цукерника, появлялись в сети и ранее, однако только теперь — в окончательной авторской редакции и целиком.

При поддержке разных людей создан сайт книга Северина, на который, помимо заглавного произведения, помещены и другие, самые разные тексты Якова Иосифовича.

Читайте. Вникайте. Скучно — не будет.

Источник: http://beta-press.ru/newsitem/12167