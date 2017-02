Краснодарская мясорубка: от штурмбаннфюрера сс до профессора мгимо

Предыстория.

В первой редакции книги «История России. ХХ век» (ответственный редактор А.Б.Зубов) сообщалось:

Братские могилы после ежовщины остались под каждым городом [перечисление]. У многих погибших и вовсе нет могил. В Краснодаре в здании НКВД стояла мясорубка, которая молола трупы расстрелянных и спускала их в канализацию. При немецкой оккупации ее показывали иностранным журналистам. 1 [перечисление].

В 2010 г. в блоге одного из редакторов книги возникло достаточно оживленное обсуждение достоверности этого факта. Выдвигались контраргументы (например, о том, что должны были остаться архивные документы и газетные публикации), в то же время указывалось, что схожая история действительно рассказана в мемуарах эмигранта второй волны Н.В.Палибина.

Говоря об источнике информации, редактор книги указал:

Один из наших авторов по поводу мясорубки написал следующее: «факт краснодарской мясорубки был широко известен по немецкую сторону фронта, и из газет, и из антисоветских выставок. Мне тогда было 13–14 лет и я это четко помню». 2

В 2012 г. в интервью «Новой газете» А.Б.Зубов вернулся к этой теме:

У многих погибших и вовсе нет могил. В Краснодаре в здании НКВД стояла мясорубка, которая молола трупы расстрелянных и спускала их в канализацию. При немецкой оккупации ее показывали иностранным журналистам, и о ней прекрасно знала вся русская эмиграция. 3

Как нетрудно видеть, прежнее суждение дополнено уточнением про «всю русскую эмиграцию», которое, очевидно, должно придать убедительность истории. Возникшие в дискуссии 2010 года критические замечания были полностью проигнорированы.

Наконец, в 2017 г. выходит переиздание книги «История России. ХХ век», в котором сказано:

У многих погибших и вовсе нет могил. В Краснодаре в здании НКВД стояла мясорубка, которая молола трупы расстрелянных и спускала их в канализацию. При немецкой оккупации ее показывали иностранным журналистам, и о ней прекрасно знала вся русская эмиграция [...]

Историческая справка

По свидетельству Николая Владимировича Палибина, екатеринодарская мясорубка была жутким орудием лишения жизни, а не средством утилизации мертвых тел [далее следует отрывок из мемуаров Н.В.Палибина, который будет приведен ниже] 4 [...][далее следует отрывок из мемуаров Н.В.Палибина, который будет приведен ниже]

Давайте подведем скромные методологические итоги. Изначально исторический факт, приведенный в книге, которую авторы задумывали как школьный учебник 5 , основывался исключительно на детских воспоминаниях почти 70-летней давности, сохранившихся в памяти одного из авторов. Авторский коллектив не счел нужным провести элементарную верификацию этого исторического факта. После того, как в ходе обсуждения книги были высказаны сомнения в достоверности описания, авторский коллектив за семь лет напряженной работы сумел добавить «историческую справку», опираясь на мемуарный источник, указанный в том же обсуждении (автор мемуаров Н.В.Палибин был во время оккупации бургомистром Майкопа; посещал ли он Краснодар или знал о событиях в нем с чужих слов — неизвестно). Впрочем, как я уже указывал ранее, факты, документы и цитаты вообще играют в исторических построениях А.Б.Зубова лишь вспомогательную роль. 6



Первоисточники.

Что ж, давайте попробуем сделать то, что не удалось авторскому коллективу: верифицируем эту историю. Я сумел найти три источника сведений о мясорубке, на вопрос, насколько они независимы, однозначно ответить трудно, но это, как мы увидим позже, не столь важно.

Итак, 15 октября 1944 года в берлинской газете «Заря» была напечатана статья Г.Бушуева «Краснодарская мясорубка» 7 :

Перед бегством из Краснодара чекисты заминировали здание НКВД, но не успели взорвать. Находившиеся в нем узники были уничтожены. Всех сидящих в подвалах они затопили водой.

В первые же дни освобождения города от большевиков, как только открылись двери краснодарского НКВД, многие кубанцы увидели это мрачное здание внутри.

...Вот хорошо обставленный большой кабинет. Стены его обиты малиновым бархатом. Со стен смотрит «любимый» Сталин. Окон в комнате нет. Красивая люстра горит множеством электрических свечей. В комнате две двери: одна входная, а другая неизвестного назначения...

– Здесь, в этом кабинете, кубанским казакам, присужденным НКВД к смерти, объявляли смертные приговоры, – говорит по-русски немецкий офицер первым посетителям этого сталинского тайника, этой фабрики смерти. – А вот двери на тот свет,— произносит он, показывая рукой на вторые двери. – Эти двери открывались перед несчастными по прочтению приговора, и смертник, переступив их порог, сразу проваливался вниз и навсегда исчезал...

И действительно, за дверьми находилась небольшая камера. Как только в нее входил смертник, пол раздвигался и втягивался в стены, а человек летел вниз и сразу попадал в открытую пасть приемного бункера – мясорубки; он быстро сползал по его гладким, скользящим поверхностям к острым ножам барабана и проходил через них, перемалываясь в фарш...

Перемолотое тело проталкивалось дальше и сбрасывалось через язык барабана, как пластичный бетон из бетономешалки, в следующий бункер, а из него – сразу в большую канализационную трубу и в Кубань. В ее мутных водах заканчивал свой последний путь «осужденный без права переписки». По этому пути, в течение пяти лет, прошли сотни и тысячи приговоренных к смерти казаков.

В затопленных подвалах после откачки воды было найдено много трупов. Этих несчастных узников НКВД не успел пропустить через мясорубку или угнать из Краснодара. Многие утопленники были опознаны родными, которым пять лет назад прокуратура сообщила, что их родственник «осужден без права переписки». В стенах же НКВД нашли замурованных в стоячем положении людей... Среди них были женщины.

Вот что делали большевики в столице вольной Кубани – Екатеринодаре.



В апреле 1948 года похожая история рассказывается в печатавшемся с продолжением в журнале «Часовой» мемуаре «Поймите нас», подписанном «Кубанец» 8 :

Если и это не давало требуемого признания, следователь нажимал на третью кнопку: задняя стенка комнаты мгновенно раздвигается, пол, на котором стоит допрашиваемый, подбрасывает его в раскрытое отверстие особого, освещенного электрическим светом, тоннеля, расположенного по другую сторону этой стенки, имеющего большой уклон вниз. Пущенная в этот тоннель из труб, находящихся в его стенах, вода с большой силой влечет несчастную жертву к нижней стороне тоннеля, к быстровращающимся электроножам. Закрыв краны водонапорных труб, следователь мог, для очередного допроса, расчитанного на полное признание «вины», остановить движение несчастной жертвы к электроножам. Он был полный хозяин над жизнью арестованного. Если же арестованный был приговорен к расстрелу, то приговор приводился в исполнение вышеописанным способом. Причем, жертва могла быть убита, если того желал палач, сильным электрическим током в его камере, откуда попадала в «мясорубку» или же погибала в ножах мясорубки, в ужасных мучениях, будучи перемолота в куски, которые по особым канализационным трубам, попадали в мутные воды реки Кубани. Являясь, по своему оборудованию, одним из совершенных сооружений советской техники, здание Краснодарскаго отделения ГПУ имело много прочих ужасных средств пытки и уничтожения людей: электрический стул, обруч на голову, печи для сжигания трупов, зола которых также спускалась водой по канализационным трубам, высокую цементированную камеру с герметически закрывающейся дверью, наполняющуюся водой, поступающей по трубе, вделанной в верхнюю часть одного из углов этого помещения [...]

Примечание: Гор. Краснодар был занят немецкими войсками 8-го августа 1942 года. Н.К.В.Дисты, заминировав здание Краснодарского отделения НКВД, не успели его взорвать и едва сами смогли выскочить из города. Немцы, разминировав это здание, разрешили его осмотр гражданскому населению города и окрестностей, объясняя при этом значение всех электроприборов, предназначенных для пыток и уничтожения людей. Электромясорубка, как выяснилось, работала до самого последнего момента. Ее канализационные трубы и тоннель были забиты перемолотыми трупами и даже расстрелянными. Последних было пять. Очевидно, артезианский колодец и электростанция города были уже взорваны отступающими большевиками, поэтому канализационные трубы и не были промыты водой. В подвалах НКВД арестованные были отравлены газами хлорной извести. [...]



Наконец, в 1955 г. (по сведениям публикатора) были закончены воспоминания бывшего бургомистра г. Майкоп Н.В.Палибина 9 :

В Екатеринодаре в последнее время такие «дела» были упорядочены и даже механизированы. Там осужденного вызывали в приличную комнату, где стоял один стол небольшого размера. Чекист, сидящий за ним, объявлял своей жертве, что приговор вошел в законную силу, а поэтому через полчаса он будет «физически уничтожен». Затем он указывал ему на небольшой коридорчик, через который была видна другая, светлая комната с окнами без решеток. Там стоял стол с письменными принадлежностями.

Чекист разъяснял осужденному, что тот может пройти к столу и написать письмо и все, что он пожелает или просто посидеть и подумать наедине. Невольно человека тянули эти окна без решеток и возможность опуститься на стул после страшных услышанных им слов. Он вступал в коридор, пол под ним проваливался, и он падал в бездну, на дне которой была мясорубка. Она дробила, ломала и резала его на куски, и вода выносила остатки в Кубань. Когда во время Второй мировой войны Красная армия оставила район и его заняли Немцы, они обнаружили эти комнаты и открыли их для публичного осмотра.

(Перед отступлением Красная армия заминировала все главные здания и сооружения Екатеринодара. Мины были соединены проводами с электростанцией. Инженер станции по приказу чекиста, который неотлучно находился при нем, должен был включить рубильник в надлежащий момент. Приказ был отдан. Рубильник включен. Мгновенно весь свет в городе погас, но взрыва не последовало.

Чекист понял, что это «измена», выхватил револьвер и выпустил в инженера все семь пуль. Спасти его не удалось: он умер. К стыду моему, я забыл фамилию этого человека, отдавшего жизнь для спасения города и людей. По национальности он был армянин. Уцелела от взрыва и описанная мною комната с мясорубкой).



Еще одно (однако, несамостоятельное) упоминание встречается в опубликованной в 1965 г. в журнале «Возрождение» статье Б.Сибирского «Партийная 'законность'» 10 :

Много осталось в зарубежной послевоенной литературе свидетельств о невероятной свирепости и полной ненаказуемости концлагерного персонала. Но не приходилось нигде читать то, что тогда же рассказывали бежавшие с Кубани. В Екатеринодаре (теперешнем Краснодаре) Чека с беспримерным совершенством, в буквальном смысле этого выражения, прятала концы в воду.

В здании Чека-НКВД, в одном из коридоров, был устроен люк, открывавшийся под тяжестью человека. Под люком была вмонтирована электрическая мясорубка соответствующих размеров. Она. перемалывала без задержки «преступника» и по закрытому каналу спускала его остатки в реку Кубань. Несмотря на то, что этот рассказ довелось слышать от целого ряда лиц, в один голос утверждавших, что доступ для обозрения этого социалистического способа уничтожения людей был открыт немецким командованием после занятия города, он настолько ужасен, что и теперь еще хочется правдивость сообщения о нем оставить на совести рассказчиков.



В поисках ранних упоминаний.

Практически, все свидетельства в один голос говорят, что «мясорубка» активно использовалась в нацистской пропаганде: ее показывали «иностранным журналистам», о ней упоминали на «антисоветских выставках», о ней знала «вся русская эмиграция». Разумно ожидать, что таком случае эта история была бы развернута и аранжирована нацистской пропагандой так, как это было сделано, к примеру, в случае раскрытий советских преступлений в Катыни и Виннице. И тут исследователя поджидает первый сюрприз. Ни в немецких газетах, ни в русско- и украиноязычных поднемецких изданиях за 1942 — начало 1943 гг. (доступных ныне в статистически достаточном количестве) история про мясорубку не обнаруживается, хотя статьи про Краснодар вообще и про преступления НКВД в частности в них имеются в достатке. Например, в 1942 г. в немецких изданиях публикуются статьи «В тени Кавказа» и «Краснодар после освобождения», но «иностранные журналисты», которым вроде бы «показывали мясорубку», не упоминают о ней ни словом 11 . Корреспондент пражского «Казачьего вестника» Р.Алидзаев, описывая преступления НКВД перед эвакуацией, не упоминает Краснодар 12 :

Жидо-большевизм дорисовал свое жуткое, кровавое лицо. Палачи начали расправу с политических заключенных. В Невинномысской они загнали в сарай заключенных за контр-революцию, обложили сарай соломой и зажгли его. В Пятигорске они связали политических заключенных и бросили их в яму с известью...

Дм. Рудин в статье «Как они отступают» излагает не менее жуткие детали: 13

В камере пыток НКВД в городе Микоян-Шахар (Эльбрус) было найдено 25 повешенных на крюках трупов со следами утонченных средневековых пыток. В Черкесске было найдено 67 жертв красных опричников. В Пятигорске десятки заключенных были брошены в ямы с разведенной известью, чтобы родственники не могли их потом узнать. Вблизи Новогреческого аула было частично расстреляно, частично убито холодным оружием 700 человек, главным образом карачаевцев и осетин. В Ростове заключенных заперли в поезда, вывезли из города и сожгли живьем.

но и в ней нет ни слова о Краснодаре. Если о тайнах здания НКВД было «широко известно по немецкую сторону фронта», то почему о них не знают нацистские пропагандисты, которым это положено знать уже по долгу службы?

Выходившая с марта 1943 года газета «Казачий клинок» многократно рассказывает на своих страницах о преступлениях чекистов против казаков 14 , в частности, в ней публикуются очерки и затем «глава из автобиографической повести» Стефана Зеленина, который сам в 1938 г. сидел в тюрьме краснодарского НКВД. Он рассказывает об электрической воздуходувке, работа которой была слышна всем заключенным: 15

И вот пришла эта ночь, 19 декабря 1938 года. Заработала воздуходувка, нагнетающая воздух в подвалы НКВД. Мы уже знали, что готовится расстрел [...] Захлопнулась дверь камеры, которую называли «косой». Здесь производились расстрелы. Через полчаса смолкли моторы, перестала работать воздуходувка. [...]

но молчит об «электрической мясорубке».

Единственный вывод, который можно сделать: история про «краснодарскую мясорубку» вовсе не использовалась нацистской пропагандой централизованно, поздняя публикация о ней в «Заре» — самодеятельность на местах. В качестве контрпримера покажем, как работала нацистская пропаганда, когда действительно брала тему «в оборот». После освобождения Краснодара летом 1943 года активно распространялась информация о репрессиях, проводимых вернувшейся в него советской властью: «Кровью умытый Краснодар: 7000 расстрелянных за 10 дней»; «Беспощадная расправа»; «Кровавое лицо большевизма»; «Палачи русского народа»; «7000 казнено советами»; «На воре шапка горит»; «Краснодарская расправа»; «Massenmord in Krasnodar»; «Winniza und Krasnodar»; «Хто винний»; «Сім тисяч розстріляних» и т. д. 16



Нет дыма без огня?

Однако, история про краснодарские подвалы НКВД возникла не на пустом месте. В разведсводке УНКВД по Краснодарскому краю от 12.09.1942 говорится: 17

25 августа немцами были организованы «торжественные» похороны пяти неизвестных, якобы замученных в подвалах УНКВД, причем перед похо­ронами гестапо для «обозрения ужасов большевиков» организовало свободный доступ в подвалы УНКВД всех граждан. Кроме этого, ими были вскрыты для показа канализационные трубы во дворе УНКВД, в которых якобы были также обнаружены разложившиеся трупы. (В здании УНКВД ни одного трупа оставлено не было.)

Как нетрудно видеть, эта история имеет некоторые пересечения с источниками выше: рассказ об открытии «подвалов» для всеобщего обозрения и «пять трупов», упомянутых в мемуарах «Кубанца». Та же история фигурирует в одном из гарвардских интервью: 18

When the Germans came to Krasnodar in this last war, they found seven bodies in the sewage system, where they had been stuffed by the NKVD.

В конце ноября 1943 г. прибывший в Одессу из Краснодара 19 и занявший пост директора (открытого оккупационными войсками) Института Антикоммунистических исследований и пропаганды Н.Яблоновский писал в газете «Молва»: 20

Когда в Краснодаре, в здании НКВД, немецкие войска обнаружили трупы зверски замученных политических заключенных и похоронили их с соблюдением православных религиозных обрядов (чему мы были свидетелями), то большевики, после оставления немецкой армией Краснодара, разыскали могилы замученных жертв советского террора, произвели, конечно, с них фотографические снимки и обнародовали протест против «зверств немецкой армии».

Через два дня в другой редакционной статье «Молвы» упоминается «краснодарская мясорубка»: 21

Не для того русские люди 23 года страдали, миллионами гибли на строительстве каналов, в Сибирских лесах, чтобы вновь отдаться в рабство жидо-большевикам. Возврата к прошлому, к Винницам и Краснодарским мясорубкам не будет. Большевизм будет уничтожен! Распространители ложных слухов — наши враги. Они выполняют подлое задание НКВД. Изгоним их из нашей среды!



Разгадка.

Ответы на большинство вопросов дает одна-единственная книга. Оказывается, немецкий историк Андрей Ангрик в своей монографии, посвященной действиям айнзацгруппы Д на юге России, посвятил несколько абзацев и интересующей нас теме: 22

О присутствии в городе немецкой тайной полиции жители Краснодара узнали 17 августа 1942 года, когда во дворе здания НКВД на Пролетарской улице были найдены пять трупов. Они лежали в заполненном водой канализационном люке и были, очевидно, зверски убиты. Поступило заявление по делу об убийстве, после чего зондеркоманда 10а обследовала весь комплекс зданий и [начальник зондеркоманды 10а штурмбаннфюрер СС] Кристманн приказал немедленно распространить по городу слухи, что в канализационной системе здания обнаружено еще больше трупов. Чтобы привлечь внимание публики, было организовано траурное шествие, в ходе которого тела погибших пронесли через город на кладбище. Но все это было масштабной инсценировкой. Пять человек были убиты согласно разработанному Кристманном и членом айнзацкоманды Боссом плану, место убийства было соответственно подготовлено, и даже заявление — как еще гражданские могли в то время «просто так» рыться во дворе здания НКВД — было тоже «организовано». Кристманну пришлось напрячь фантазию, ведь обыск общественных зданий считался весьма опасным. Почти все они были заминированы тысячами килограммов взрывчатки, пять зданий действительно взорвались в первые дни немецкой оккупации. Для нового [с 01.08.] начальника айнзацкоманды, который в отличие от своих коллег в Ворошиловске или Пятигорске не мог похвастаться эффектными находками ведомственных документов противника, было тем самым ясно, какую тактику ему следует использовать: поставить подчиненных Берии к позорному столбу и открыто заклеймить как преступников 23 , тем самым немцы получат не только симпатии возмущенного гражданского населения, но и указания, необходимые для борьбы с противником. Так как вошедшие в Краснодар немецкие войска, очевидно, не нашли в нем «настоящих» жертв НКВД, они придумали (или «произвели») их, умертвив жертв самостоятельно, так как после убийств, совершенных НКВД в Лемберге, Золочеве или Сталино, в это в принципе было несложно поверить.

Примечание: Дело 22 Js 202/61 в прокуратуре Мюнхен I, дополнительные тома русских протоколов допросов, Nr.2, показания Семена Пушкарева от 27.06.1943, Л.38. То, что пригодных к использованию документов в Краснодаре практически не обнаружилось, косвенно следует из Донесения 18, так как хотя в нем и идет речь о Краснодаре, о подобных успехах — в отличие от других городов того же региона — не говорится. См. BAB R58/698, M18 от 28.08.1942. В показаниях Пушкарева автором идеи инсценировки называется офицер СС по имени Босс, из показаний немецких членов команды следует, что фамилия одного из их коллег была «Боос», так что речь скорее всего идет об одном и том же человеке. [начальник зондеркоманды 10а штурмбаннфюрер СС][с 01.08.]



Заключение.

Теперь всё становится на свои места. Операция айнзацкоманды была локальной, поэтому информация о пяти «жертвах НКВД» не попала в централизованную новостную подачу нацистской пропаганды. Однако, история о расчлененных и изувеченных телах запомнилась местным жителям и — как это случается при распространении слухов — постепенно разрослась до истории про «чекистскую мясорубку». Один из авторов книги «История России. ХХ век», вероятно, прочитал о ней в «Часовом» или «Возрождении», после чего эта история наложилась на детские воспоминания о выставке «Советский рай», на которой демонстрировались «застенки НКВД» 24 (однако, по сценарию, минские, а не краснодарские), поэтому он был убежден, что факт известен «из газет, и из антисоветских выставок». Проф. А.Б.Зубов же был настолько очарован воплотившейся метафорой «сталинской мясорубки», что не смог заставить себя проверить его ни в 2009 г., ни в 2012 г., ни в 2017 г.

Результат: и в первом, и во втором издании книги «История России. ХХ век» транслируется история, изначально выдуманная штурмбаннфюрером СС Кристманном и впоследствии раздутая эмигрантами второй волны. При этом на совести самой айнзацкоманды 10а — множество злодеяний. 19 декабря 1980 года Кристманн был приговорен в Мюнхене к 10 годам заключения за убийства партизан, их родственников и детей посредством газвагена («душегубки»). В изданной проф. А.Б.Зубовым «Истории России. ХХ век» этому факту (в отличие от «краснодарской мясорубки») не уделено не то, что страницы, а даже и строчки. Выводы читатель вправе сделать самостоятельно.



Сталинский режим совершил огромное число преступлений перед собственным народом. Тщательная, опирающаяся на документы, работа по их изучению — крайне важна и полезна. Напротив, приписывание Сталину дальнейших злодейств, основанное на сомнительных, а порой и просто фальсифицированных источниках — пагубно и контрпродуктивно. Такого рода «борьба со сталинизмом» вырождается по факту в свою противоположность. Флагманам российского интеллектуального сопротивления пора бы усвоить эту несложную мысль.

Игорь Петров, http://labas.livejournal.com

Источник: http://labas.livejournal.com/1163031.html