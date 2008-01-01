Польская тема в «Гамлете»

Григорий (gest), театрал и большого ума человек, написал тут недавно:



Уверен, в Польше выходили работы, всесторонне рассматривающие вопрос «Польской темы в «Гамлете»».



Ведь в «Гамлете» описывается треугольник из связанных по суше стран, периодически воюющих между собой — это Дания, Норвегия и Польша. (Есть ещё Англия, данник датских королей, но она далеко и попасть туда можно только по морю.)



Норвежец Фортинбрас со своим войском наёмников идёт на войну c Польшей через Данию.



Отец Гамлета, Гамлет-старший, прославился на войне с поляками:

So frown'd he once, when, in an angry parle,

He smote the sledded Polacks on the ice.

Вот так он хмурился, когда на льду

В свирепой схватке разгромил поляков.



или



Вот так он хмурился, когда, вспылив,

Швырнул Поляка из саней на лед.





В оригинале создаётся ощущение, что Польша — это ледяная пустыня, а отборные польские герои-бояре ездят на боевых санях, как на колесницах, и вот с ними-то и бился героический отец Гамлета («в свирепой схватке, стоя на льду, он крушил несущихся на санях поляков»). Сцена, достойная Гомера.



Потом, имя Полоний (Polonius) по латыни означает «польский», выходец из страны Polonia (химический элемент получил своё имя по тем же причинам). Казалось бы, само по себе это ничего не значит. Но ведь действие происходит в Дании, в стране, которая, в пространстве пьесы, непосредственно граничит с Польшей. [С Великой Польшей — я каждый раз представляю себе мир, в котором германские земли опущены до статуса «датско-польского пограничья» и хихикаю. Я смотрел исторические карты — вроде как ни Дания, ни Речь Посполитая никогда настолько не приближались друг к другу.]

У меня есть совершенно несерьёзная фанатская версия, согласно которой Полоний — этнический поляк, по каким-то причинам эмигрировавший в Данию и посвятивший себя служению датской короне. Но вместо человеческого имени, как Розенкранц или Гильденстерн, ему от его польских родителей досталось нечто монструозное, на уровне Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, что ни один датчанин всё равно не сумел бы выговорить. Поэтому при дворе его прозвали Polonius.

hekitateru поправляет доморощенного исследователя творчества Вильяма нашего Всё Шекспира:

Польские и скандинавские (шведские и датские) владения в Прибалтике имели общую сухопутную границу. Насколько я помню, где-то как раз в Ливонии (на территории современной Латвии). Представитель шведской королевской династии Ваза Сигизмунд занимал польский трон (Жигмонт). Как раз при нём началась Русская Смута, а сын Сигизмунда Владислав, одно время претендовал на Московское царство. При этом, шведы были полякам враги, а русским — союзники. (Там очень непростые были отношения между братьями, сыновьями Густава Вазы, один из которых был шведским, а второй польским королём.) И кстати, боевые действия между скандинавами (Дания, Норвегия и Швеция то и дело были между собой в унии, руководящую роль в которой одно время играла Дания — собственно Густав Ваза пришёл к власти и стал королём на волне антидатского восстания в Швеции). Это всё события современные Шекспиру, так что он просто писал про актуальную политическую ситуацию того времени:) И те же шведы активно воевали в Северной Германии во времена Тридцатилетней войны.

Источник: http://gest.livejournal.com/1512135.html