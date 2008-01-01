На Поклонной горе состоится Бал победителей

Мультимедийная пресс-конференция на тему: «Битва за Москву» состоится 1 декабря 2016 года. Как известно, 5 декабря 1941 года было предпринято контрнаступление советских войск под Москвой, положительный исход которого имел огромные политические и стратегические последствия. Битва знаменовала собой психологический перелом в Великой Отечественной войне, укрепивший веру в Победу среди солдат и гражданского населения. Был разрушен миф о непобедимости немецкой армии.

В рамках пресс-конференции речь пойдет о мероприятиях Центрального музея Великой Отечественной войны, приуроченных к 75-й годовщине начала контрнаступления под Москвой. Будет подробно рассказано об открывающейся выставке «Битва за Москву. Первая Победа», о международной научно-практической конференции «Москва. Жуков. Победа», которая пройдет в год 120-летия со дня рождения Маршала Советского Союза, одного из творцов Великой Победы Георгия Жукова, а также о предстоящем ежегодном Бале Победителей, традиционно проходящем на площадке музея на Поклонной горе.

Об истории великой битвы, о тех, кто отстоял столицу, разрушив планы германского командования на «молниеносную войну», об известных и малоизвестных эпизодах обороны столицы будут говорить участники пресс-конференции.

В мероприятии примут участие: заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Виктор Скрябин; заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Михаил Михальчев; заместитель начальника НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Николай Никифоров; научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО (У) МИД РФ Михаил Мягков; главный специалист НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Мирослав Морозов; старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Владимир Фесенко.

Источник: http://beta-press.ru/newsitem/12154