Международный семинар «Образование для национальных меньшинств в межвоенной Латвии (1920-1940)»

Задачей семинара является изучение традиций образования для нацменьшинств Латвии в парламентский период ее развития (1920-1934), а также процесса свертывания нелатышского образования после государственного переворота 15 мая 1934 года и укрепления авторитарно-националистического режима Карлиса Улманиса (1934-1940).

Мероприятие состоится в офисе фонда «Историческая память» (Лебяжий пер., д. 5/6, стр. 9а, офис 77).

Начало семинара в 13–00.

Аккредитация по тел. 8 (495) 697-34-31.

Источник: http://historyfoundation.ru/calendar.php