Директор фонда «Историческая память» направил запрос послу Латвии в России

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков направил запрос посолу Латвийской Республики в Российской Федерации Астре Курме в связи с информацией, сообщенной ею в интервью латвийской газете «Latvijas avize» от 7 октября 2013 г. В упомянутом интервью, отвечая на вопрос журналистов о том, следит ли посольство Латвийской Республики в Российской Федерации за «вредной пропагандистской активностью» таких граждан России, как Владимир Симиндей и Александр Дюков, посол Латвии в России заявила: «Посольство следит, однако предотвратить это не в нашей компетенции. Есть специалисты, которые выполняют эти задачи лучше, чем дипломаты из посольства».

«Учитывая, что Ваше высказывание затрагивает безопасность сотрудников руководимого мною фонда «Историческая память», прошу Вас разъяснить, кого Вы имеете ввиду под «специалистами», выполняющими задачи по «предотвращению» активности нашего фонда,— говорится подписанном Александром Дюковым запросе на имя посла Латвии.— Также прошу Вас объяснить, не нарушаются ли упомянутыми Вами латвийскими «специалистами» в рамках проводимой ими деятельности законы Российской Федерации и не угрожает ли их деятельность жизням и здоровью сотрудников фонда «Историческая память»».

Источник: http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=2880