5 ноября 2013 г. в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» состоится презентация документального фильма “Бабий Яр. Последние свидетели", подготовленного режиссером Сергеем Головченко при поддержке российского фонда «Историческая память».

Организованное нацистами в конце сентября 1941 г. массовое убийство киевских евреев в Бабьем Яру известно всему миру. Несмотря на это, трагедия Бабьего Яра до сих пор остается объектом для «атак» ревизионистов. Некоторые утверждают, что массовых расстрелов вообще не было, другие — пытаются оправдать соучастников убийств. Эти псевдоисторические трактовки берутся на вооружение радикальными националистами, оказывают влияние на представления молодежи о прошлом.

Фильм «Бабий Яр. Последние свидетели» развенчивает ложь ревизионистов. Опираясь на уникальные свидетельства ныне живых свидетелей трагедии, авторы фильма опровергают попытки отрицать факт массовых убийств киевских евреев в сентябре 1941 г., показывают роль соучастников нацистского преступления — украинской вспомогательной полиции.

Фильм подготовлен к 70-летию освобождения Киев от немецко-фашистской оккупации. «Это напоминание о том, что принес Украине германский нацизм,- говорит режиссер фильма Сергей Головченко.— В какой-то степени это и предупреждение: ведь проблема радикального национализма по-прежнему актуальна и в современном мире, и в Украине. Радикальные националисты уже не только марширую по улицам, но и заседают в Верховной Раде».

Участие в презентации фильма примут ныне живые свидетели трагедии Бабьего Яра, а также:

— директор фонда «Память Бабьего Яра», президент Еврейского совета Украины Илья Левитас,

— режиссер фильма «Бабий Яр. Последние свидетели» Сергей Головченко,

— директор российского фонда «Историческая память» Александр Дюков.

докуметальный фильм «Бабий Яр. Последние свидетели»

Источник: http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=2881