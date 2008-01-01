Круглый стол и презентация книги «Историческая политика Латвии: материалы к изучению».

20 декабря 2013 г. состоится круглый стол «Проблемы исторической политики в российско-латвийских отношениях» и презентация книги руководителя исследовательских программ фонда Владимира Симиндея «Историческая политика Латвии: материалы к изучению».

С целью выработки российскими специалистами принципиальной и аргументированной оценки позиции латвийской стороны фондом “Историческая память” издана книга-справочник по государственной исторической политике в Латвии, ее политико-идеологическому содержанию и механизмам воспроизводства, в т. ч. в контексте решения о создании российско-латвийской Комиссии историков. Отныне экспертам и всем интересующимся читателям будут доступны в переводе на русский язык все важнейшие документы официальной Риги, регламентирующие отношение латвийских чиновников и ученых к актуальным или спорным историческим вопросам. На страницах данной книги представлены политические оценки и “исторические” предписания высокопоставленных лиц, а также даны тематическая выборка и детальный разбор образчиков официальной латвийской историографии, пропаганды и школьной учебной литературы.

Круглый стол и презентация состоятся в фонде «Историческая память» (Волхонка, д.5/6, вход с Лебяжьего переулка, 2-й подъезд, офис 77). Начало мероприятия в 14.00. Справки по тел.: 89160145850.



Источник: http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=2882