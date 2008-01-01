Румынское телевидение оштрафовали за колядки с призывом сжигать евреев

Румынское общественное телевидение было оштрафовано на 50 тыс. леев за прозвучавшие в эфире телеканалов TVR 3 и TVR-Клуж рождественские колядки антисемитского содержания, сообщает ИА REGNUM.

Рождественские колядки с призывом сжигать евреев прозвучали в во время демонстрации рождественского концерта. Их исполнил музыкальный коллектив «Трансильванская любовь» из города Клуж. Исполняемые клужским коллективом рождественские песни содержат издевательские, уничижительные характеристики евреев и призывы расправы с ними, как с людьми не чтящими христианскую веру.

Перевод прозвучавшей в румынском телеэфире колядки, звучит так:

«Родился красивый сын

По имени Иисус Христос

Весь мир поклонился ему

Лишь жиды кривляются

Проклятый жид

Не будет терпеть его святой Господь

Ни на небе, ни на земле

Разве что дымом в трубе

Вот там хорош жид

Пусть выходит дым»

Общественная организация по борьбе с антисемитизмом в Румынии направила письмо президенту Траяну Бэсеску и премьер-министру Виктору-Виорелю Понта.

«Мы шокированы тем, что увидели в эфире румынского Общественного телеканала исполнение антисемитского рождественского гимна. Возмутительно, что ни у кого до нашего обращения подобный гимн не вызвал отрицания и негодования»,— говорится в письме.

С осуждением и протестами по этому поводу уже выступили посольства Израиля и США в Бухаресте, МИД Румынии, Совет по борьбе с дискриминацией, а также Институт изучения Холокоста «Эли Визель».

Только после широкой международной реакции Национальный совет по аудиовизуалу Румынии озаботился столь вызывающим нарушением ст. 47 Закона об аудиовизуале, запрещающей трансляцию программ, в которых «в любой форме проявляется антисемитизм и ксенофобия», и оштрафовал Румынское общественное телевидение.

Однако, даже в этих условиях, голосование в национальном совете по вопросу наложения штрафа не было единым. Член совета — Кристиан Митителу не обнаружил в колядках «нарушения в обеспечении плюрализма и соблюдения прав человека». Работники телевидения также не усматривают антисемитизма в исполнении данных колядок. Они утверждают, что колядки выбрал «Центр по сохранению и развитию традиционной культуры г. Клуж», о чем предварительно уведомил местную мэрию округа.

В свою очередь директор румынского Центра по развитию традиционной культуры, Тиберий Гроза, в одном из своих интервью прессе, заявил: «Не существует антисемитских колядок, а в представленной на ТВ3 колядке говорится о евреях, но не делается попытки дискредитировать кого-то».

Напомним, что в годы Второй мировой войны, румынскими войсками — союзниками нацистской Германии, на территории оккупированных Молдавии, Приднестровья и Украины было уничтожено от 400 до 600 тыс. евреев. Факт участия румынского правительства Иона Антонеску в осуществлении Холокоста, был признан румынскими властями только в 2004 году под давлением неоспоримых фактов, собранных международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем. Однако, в Румынии до сих пор сильны антисемитские и неонацистские настроения, подкрепляемые многими румынскими политиками националистического и «либерального» толка, оправдывающими «государственной и национальной необходимостью» действия фашистского правительства Иона Антонеску.

Источник: http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=2883