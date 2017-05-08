Непростая история Степана Кашурко. Часть первая. После.
В 1987 г. в подмосковной деревне Владычино на месте захоронения погибших советских солдат был открыт Курган Славы:
Тогда Кашурко передал поисковикам письмо с хутора Атамановка Россошанского района Воронежской области от девяностолетних матери и отца погибшего под Владычино моряка-тихоокеанца Василия Коростылева: «Куда мы только ни писали, куда ни обращались — ответ был один: «Пропал без вести». Пропал, и все тут. Не верилось в это! Как это так — пропал без вести! Не мог же человек, богатырь такой, как наш Вася, исчезнуть бесследно с земли русской! И мы стали ждать, надеясь на какое-то чудо. Дали обет не умирать до тех пор, пока не узнаем, где и когда споткнулось счастье нашего Васеньки. И чудо свершилось. Дождались. Нашлась могила сыночка. Значит, погиб он героем. Не посрамил земли русской! И остался теперь в нашей жизни только один шаг, последний — шаг к могиле любимого сына...»
В том же 1987 году после публикации С. Кашурко в «Комсомольской правде» о непогребенных останках погибших солдат, обнаруженных на одной из лесных дорог Бельского района возник военно-патриотический центр «Подвиг», занимающийся поисковыми работами и захоронением останков в Тверской области. Перестроечная пресса активно публиковала статьи и интервью С. Кашурко, укажу лишь несколько: «Как можно спать спокойно, когда с войны остались тысячи незахороненных солдат...» (Собеседник, 1988. № 19), «Другие не пришли с войны» (Московская правда, 9.7.1989), «Вспомним всех поименно: К 45-летию Победы» (Северная правда, 8.5.1990), «Пока не похоронен последний погибший в бою солдат...» (Советская Сибирь, 17–23.9.1991).
Официально С. Кашурко занимал тогда пост члена комиссии по увековечению памяти погибших воинов Советского комитета ветеранов войны и руководил группой «Поиск» (см., например, «отчет-донесение руководителя группы «Поиск» [о незахороненных солдатах под Ленинградом]» в журнале «Военные знания», 1989 г.)
В 1991 г. он стал одним из героев книги Г.Н. Майорова «Обнаженные нервы войны»:
В Харькове рыли траншею для телефонного междугородного кабеля, и на перекрёстке Одесской улицы и Змиевского шоссе... строители обнаружили деревянную стенку. Отвалили брёвна и... увидели труп советского воина. Сержант, со всеми знаками отличия. Хорошо сохранилась форма, останки и документы. Так вот, прочитали они: комсорг батареи, командир орудия, имя-отчество. Потом позвонили в военкомат, чтобы отдать документы. А вечером военком уже не смог прочитать ни слова. Все выцвело. Листы документов стали хрупкими... И поэтому, не зная имени, на исполкоме приняли решение перезахоронить останки на воинский квадрат городского кладбища. Как неизвестного. В Харькове тогда ещё не было могилы Неизвестного солдата. И решили её сделать, тем более что приближалось 25-летие освобождения города от фашистских захватчиков. Жители микрорайона тут же отправили в Москву письмо:... Негоже превращать известного человека в неизвестного. Здесь я вновь передаю слово Степану Савельевичу Кашурко:
"Маршал Конев напутствовал кратко: «Сделай все возможное, чтобы узнать имя!» И я поехал, В Харькове сразу же наткнулся на стену непонимания, на какую-то черствость. Мне сказали: мол, останков у нас много, что ты привязался к этой могиле Неизвестного солдата, срываешь нам важную работу. Вечером позвонил в Москву Коневу. Он был мудрым человеком. Говорит: если уж нельзя эти преграды пробить, действуй, как мои разведчики действовали за линией фронта. Они тогда связи со мной не имели и действовали по своему усмотрению, как лучше для Родины. И я разработал план. Нашёл среди кладбищенских ветерана войны — Авдеенко Рассказал ему обо всём... Уговорил-таки я Авдеенко. Он мне показал, где могила, рассказал, на какой глубине, как копать, подготовил лопаты. А сам ушел собак привязать да сторожей байками своими отвлечь. Я же за это время раскопал будущую могилу Неизвестного солдата. Сказал только: прости, солдат, и стал доставать все попадавшиеся под руку реликвии... Собрал все, вижу, бежит мой напарник, машет рукой: пора! Засыпали могилу, сверху цветочки положили. И прямо домой к Авдеенко. Высыпали все на простыню, прямо на полу... Долго искали документы. Наконец нашли. Стали тут же раскладывать, по клочкам. Увлажняли их над паром. И по кусочкам тут же, в Харькове, в квартире Авдеенко, удалось установить имя: Григорий Михайлович и букву « О». Одну только букву «О». Далее — Якутский сельскохозяйственный техникум. Знать, солдат носил с собой зачётку, думал: вернусь с фронта — закончу... На наш запрос ответили: да, это наш учащийся, Григорий Михайлович Окороков. Так мы установили имя героя.
В 1990 году С. Кашурко возглавил чрезвычайную комиссию по расследованию массового убийства в чеченском горном ауле Хайбах, чему предшествовал, по его рассказу, следующий случай:
В результате расследования комиссия выяснила, что в Хайбахе был совершен акт геноцида. Вскоре С. Кашурко удалось найти одного из офицеров, участвовавших в расправе, лейтенанта Струева, который проживал в Чечено-Ингушетии:
Однако чутьё подсказало мне, что это и есть тот самый лейтенант Струев, который приказывал истреблять чеченских стариков. И я поехал в Шелковскую, взяв с собой двух братьев Ахильговых, ингушей. Почему ингушей? Боялся, что чеченские парни могут не сдержаться при встрече с одним из палачей их народа.
Струева пригласили в военкомат. Встреча состоялась в комнате на втором этаже. Он пожелал сесть у приоткрытого окна и на мои вопросы реагировал бурно, с угрозами – дескать, будет жаловаться в Обком, в ЦК, подаст в суд за клевету... И только тогда, когда я предъявил ему архивную фотокарточку и его собственноручное донесение начальству, Струев признался, что, страшась отмщения, вынужден был по прибытии на постоянное жительство в Галанчож поменять отчество. Я заметил, что тут он просчитался: отречение от родного отца не спасет его от позора. Струев сделал попытку выпрыгнуть из окна, но братья Ахильговы задержали его.
Сам Струев в жалобе на имя председателя Всесоюзного Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил маршала Огаркова излагал несколько иную версию:
«Уважаемый Николай Михайлович, по случаю Дня СА ВМФ поздравляю тебя и желаю крепкого здоровья! На празднование этого дня меня пригласили ветераны в г. Грозный и Гудермес. Если будет возможность, приеду навестить ветеранов станицы Шелковская, так что предстоит побывать и у тебя. Жди гостя! Твой адрес мне дали в Курганинской. Я веду поиск ветеранов 61-го уч. стрелкового полка. До встречи! Роспись. 16.02.91»... Далее мой адрес, адрес из Москвы... Кашурко Степану Савельевичу.
Удивился получению открытки и самому тексту обращения на «ты». Думаю: наверное, старый однополчанин, хорошо знающий меня, обрадовался... Сразу написал поздравительную открытку...
5 марта с. г. ушел вечером на фотокружок. Прихожу домой в 19 ч. А жена говорит: «Звонил из военкомата Кашурко С. С»...
В РВК меня встретил начальник первой части, поздоровались за руку. С ним пошли на второй этаж в его комнату...
Не чувствуя еще подвоха со стороны Кашурко С. С., а по существу уже шел допрос в присутствии ст. лейтенанта РВК и 2 молодых ребят-чеченцев из г. Грозного (один из обкома комсомола), ответил... Участвовал ли полк в выселении чеченцев (а сам он уже знал). Ответил, нет, но мы были на маневрах в горах и стояли несколько недель в горах, в селениях горцев. Мы даже ничего не знали о выселении... Рассказываю все откровенно, но почувствовал, Кашурко С. С. начал вести разговор предвзято, начал мне подсказывать, чтобы я говорил об ужасах и т. п., показывать фотографии. Спросил, знаете такой аул? Ответил: нет. Я и сейчас его (хотя он назвал) не помню...
Такой встречей «поиска» Кашурко С. С. я был ошарашен, подавлен, не ожидал такого наглого удара. Кашурко все время стал вести разговор в сторону того, что при выселении были зверства над людьми, что убивали детей, стариков, жгли селения.
Я страшно возмутился. Спросил Кашурко: «Вы куда ведете разговор, к чему подводите? Фронтовик ли?» «Не имеет значения», – грубо ответил он.
Кашурко С. С. показал заведенное на меня досье... Спрашивал, какие имею награды, звание. Сказал мне, что видел список 200 человек, награжденных медалью «За отвагу», но моя фамилия была вычеркнута, почему? Стал рассказывать, что разговаривал со многими однополчанами, они раскаялись, а вы вот, нет, не откровенны. Я ему твердо ответил, что преступления не совершал. Стал упрекать «как мне было не стыдно вести патриотическую работу». Другой молодой паренек, чеченец из обкома комсомола (как охарактеризовал его Кашурко С. С.), уперся на меня пронзительными глазами и сказал: «Специально приехал посмотреть на человека, который выселял чеченцев». В общем, разговор стал угрожающим. Мне никто из допрашивающих не поверил. Ушел домой весь разбитый и подавленный, в таком состоянии нахожусь до сих пор, также и жена.
Кашурко С. С. показал мне удостоверение, что является членом Всесоюзного общества ветеранов, что ведет «Поиск» жертв сталинизма. Как понимать визит этого человека?
Жалоба не слишком помогла бывшему лейтенанту Струеву. Через год он скончался. С. Кашурко резюмировал:
В 1991 году спонсором «Поиска» стала научно-производственное коммерческое объединение МАЛС (Международная ассоциация людей севера). В интервью его директор С. Дрогуш рассказывал:
Биография С.Дрогуша впоследствии изобиловала крутыми поворотами, но, по всей видимости, сотрудничество «Поиска» и МАЛС продлилось не очень долго.
В начале прошлого десятилетия С. Кашурко стал уважаемым гостем в газетах и на сайтах самых разных направлений. В первую очередь, продолжая заниматься своей главной темой, как руководитель поискового центра «Подвиг» Международного союза ветеранов войн и вооруженных сил. Только под названием «Без вести пропавшие и без совести живущие» им было опубликовано четыре материала (разного содержания): в «Новой газете» (2000), в «Гудке» (2003), в «Правде» (2003) и на сайте «Православие.Ру» (2004). Имела место, однако, некоторая диверсификация содержания: если в статье в газете «Завтра» особо подчеркивалось, что герои — советские («Погибшие советские герои, мы восстановим Вашим имена», 2005), то в «Новой газете» критиковалась «бацилла сталинизма», до сих пор мешающая захоронить погибших бойцов («50 непохороненных дивизий», 2003).
Не прерывались и связи С. Кашурко с Чеченской Республикой, в 2006 г., посетив ее качестве почетного гостя, он
«По свидетельству фронтовых документов, Умар и Султан геройски погибли на западных рубежах страны, выполняя свой воинский долг.
Умар Байсултанов, 1919 года рождения, младший лейтенант, командир взвода 75-го отдельного механизированного разведбатальона шестой стрелковой дивизии погиб 23 июля 1941 года. Ценой жизни он прокладывал дорогу из оккупированного Бреста семьям командного состава военного гарнизона осажденной крепости.
Султан Байсултанов 1921 года рождения, сержант, командир отделения пешей разведки 115-й стрелковой дивизии пал смертью героя 23 сентября 1941года на знаменитом плацдарме «Невский пятачок»...
В Брестской крепости было обнаружено письмо в стихах Умара к матери, Оно было впервые зачитано Кашурко перед участниками торжественного собрания в Правительстве Чеченской Республики.
Усилия С. Кашурко были высоко оценены и государством, в декабре 2003 г. президент РФ В.В.Путин наградил его «Орденом Почета» «за бескорыстную подвижническую деятельность». Разумеется, родные тех погибших солдат, чьи имена удалось установить, как и родственники ветеранов, которым он помог, были благодарны С. Кашурко за человечность и участие. В одном из отзывов его назвали «Журналист — золотое сердце». Однако, случались и накладки:
В течение четырёх лет я периодически звонила Степану Савельевичу. Он рассказывал о своих находках, извинялся и обнадёживал. Я понимала, что прошло слишком много времени, и надежды на положительный исход таяли с каждым днём... Но вдруг в квартире раздался телефонный звонок.
Это был как гром среди ясного неба: звонил Степан Савельевич. Он сообщил, что поиски увенчались успехом: найдено захоронение Гусева Ивана Сергеевича. Сказать, что я обрадовалась этому внезапному известию, значит не сказать ничего. Я задохнулась от счастья, нахлынувших бурным потоком слёз радости и торжества — прекрасного момента обретения родной души. Одной рукой, размазывая по лицу и вытирая слёзы, другой, я старалась быстро записать информацию о боевом пути дяди Вани, о месте его захоронения в братской могиле, в общем, обо всём, что в бравурно-приподнятом настроении сообщал мне по телефону дорогой Степан Савельевич. Эмоции переполняли меня, я, то и дело, переспрашивала слова, названия и даты, чтобы не ошибиться в записях, однако меня слегка насторожил тот факт, что Степан Савельевич местом рождения дяди Вани назвал какой-то другой район и деревню. Вероятно, тоже волнуется, ошибся, решила я...
Степан Савельевич стал часто звонить, иногда — по нескольку раз в день. Из нашего разговора Кошурко выяснил, что я работаю в весьма солидной организации, непосредственно относящейся к городской администрации. Он оперативно созвонился с моим руководством, сообщив о таком торжественном и неординарном случае, как находка без вести пропавшего героя, да ещё в такие знаменательные дни, как 60-летие победы над фашистской Германией, а мне радостно заявил о том, что подключит к этому событию корреспондентов и телевидение. Оставалось ждать. Одна мысль не давала мне покоя: почему Кошурко неправильно называет место рождения дяди Вани? Мне было неловко, но я всё же задала свой вопрос. Кошурко занервничал, в голосе его появились нотки гнева и раздражения на мою непонятливость, он попытался сбить меня с толку, сказав, что названное мной и им наименование — один и тот же населённый пункт и даже упрекнул меня в некомпетентности. На какое-то время я слегка растерялась. Этого не может быть...
Поворот событий принимал окраску всех примет сегодняшнего криминально бездуховного времени. У меня уже не было сомнений в ложности итогов поиска. Только она мысль никак не укладывалась в моей голове и терзала мою душу, до какого кощунства может дойти человек, стремясь за призрачной славой, и тогда я, позвонив сама Степану Савельевичу, сказала всё, что я думаю об этой истории и об участии в ней самого Кошурко. Больше звонков не было.
Я не хотела и не хочу быть статисткой в спектакле талантливого режиссёра чёрного пиара на сцене театра абсурда, на этом празднике лжи и лицемерия. Слишком дорога для меня память о тебе, дядя Ваня, чтобы я смогла променять её на свет искусственных софитов и бездушных аплодисментов.
В 2000-х интересы С. Кашурко вышли за рамки чисто поисковой тематики, он стал публиковать статьи и на военно-исторические темы, например, Эпопея «Невского пятачка» (Независимое военное обозрение, 2003). Но особенно его привлекала личность маршала И.С.Конева, он последовательно (что не встречается в более ранних публикациях) стал именовать себя «бывшим порученцем маршала», не только в прессе, но и в качестве подписи к письмам. На одно из таких писем с просьбой о пожертвованиях В.В. Жириновский с присущими ему сообразительностью и эмпатией ответил:
С. Кашурко оказывается в курсе не только мыслей и настроений Конева в конце 60-х (по собственным словам Кашурко, он «порученец И. Конева с 1965-го по 1973 г.»), но и обладателем достаточно подробной информации о всей биографии маршала. Так, он печатает рассказ о боевом пути Конева в годы гражданской войны («Маршал Конев» / «Патриот» № 12. 2003), сообщает подробности его предвоенной:
Подводя итоги девятидневного совещания, в канун нового 41-го года, Сталин спросил собравшихся в Георгиевском зале Кремля военачальников: «У кого есть какие предложения?» И меня словно черт за язык дернул: «Товарищ Сталин, у нас нет похоронных команд, на случай войны в полках надо предусмотреть их!» — бодро отчеканил я. Мудрый вождь лукавым взглядом обвел смирно сидящих маршалов и генералов и, выдержав паузу, спросил: «Кто еще так думает?» В величественном зале воцарилась гробовая тишина. Екнуло мое сердце. Умоляющим взглядом я обратился в сторону главных маршалов страны — Ворошилова, Буденного, Тимошенко, Кулика, мол, поддержите, замолвите словечко?! Но все словно воды в рот набрали. Меня охватил испуг. В глазах промелькнули недавно расстрелянные маршалы Егоров, Тухачевский, Блюхер, генералы Уборевич, Якир, Корк, Примаков...
Несколько дней назад благодаря перепечатке «Новых известий» особую известность приобрел рассказ «Выстраданная победа», впервые опубликованный в 2005 г. в журнале «Дош»:
— Читай,— буркнул Конев, а сам нервно заходил по просторному кабинету. Похоже, его терзала мысль о чем-то наболевшем.
Горделиво приосанившись, я начал с пафосом, надеясь услышать похвалу: «Победа — это великий праздник. День всенародного торжества и ликования. Это...»
— Хватит! — сердито оборвал маршал.— Хватит ликовать! Тошно слушать. Ты лучше скажи, в вашем роду все пришли с войны? Все во здравии вернулись?
— Нет. Мы недосчитались девятерых человек, из них пятеро пропали без вести,— пробормотал я, недоумевая, к чему это он клонит.— И еще трое приковыляли на костылях...
— Так какого чёрта ты ликуешь, когда твои родственники горюют! Да и могут ли радоваться семьи тридцати миллионов погибших и сорока миллионов искалеченных и изуродованных солдат? Они мучаются, они страдают вместе с калеками, получающими гроши от государства...
Я был ошеломлен. Таким я Конева видел впервые. Позже узнал, что его привела в ярость реакция Брежнева и Суслова, отказавших маршалу, попытавшемуся добиться от государства надлежащей заботы о несчастных фронтовиках, хлопотавшему о пособиях неимущим семьям пропавших без вести.
Особенно С. Кашурко занимали отношения между маршалами Жуковым и Коневым. В 2000 г. в «Новой газете» («И сказал маршал маршалу: «Грехи отмаливай в церкви»») он впервые он излагает историю о том, как Конев безуспешно просил прощения у Жукова за подпись под разгромной статьей 1957 г.
В 2002 г. в «Независимом военном обозрении» история обрастает новыми подробностями, но как будто бы рассказывается в первый раз («Как Иван Степанович мирился с Георгием Константиновичем»):
Наконец, в 2004 г. в «Родной газете» («Жуков Конева не простил») публикуется полный текст того самого письма Конева Жукову (в прежних статьях отсутствовавший), а сама история получает дополнительный сюжетный поворот:
— Степан Савельевич, мы вас знаем как патриота, занимающегося очень важным и нужным для народа розыском безвестных героев Великой Отечественной войны, — сказал он. — Знаем о вашей верности маршалу Коневу — замечательному человеку и полководцу. Пожалуйста, разрешите ознакомиться с его письмом, разумеется, не ради любопытства, а ради возникшей необходимости...
Юрий Владимирович читал медленно, внимательно и — вернул мне письмо. Он казался взволнованным. Сказал: «Все верно. Жаль великих полководцев! — потом мягко добавил. — О нашей встрече не должен знать никто, даже Иван Степанович»...
Снова пожал руку, теперь на прощание:
— Спасибо за патриотическую работу по розыску безвестных героев Великой Отечественной войны!
Схожие пертурбации происходят с воинским званием С. Кашурко. Если в 90-х он скромно именует себя «морским офицером запаса», то позже уточняет, что в 1965 г. был «капитан-лейтенантом ВМФ в запасе», в 2000 г. оказывается «капитаном первого ранга в отставке», в 2006 г. в эфире радио «Свобода» называет себя генералом и наконец, в том же году журнал «Кто есть кто» представляет его как «академик, генерал-полковник, адмирал».
Также выясняются детали о военном прошлом С. Кашурко. Телеведущий И. Прокопенко в своих книгах представляет его как «разведчика партизанского отряда на Украине в 1941 г.» В 2003 г. он совершенно случайно встречается с бывшим боевым соратником. Рассказывает В. Соболев:
— Сижу я в зале, а на сцену поднимается контр-адмирал и начинает рассказывать, что был у него на фронте братишка-друг. Жалко, погиб, когда форсировали Днепр: их мотобот разбомбили немцы с воздуха. Такой, говорит, боевой парень был, если бы не убили, получил бы Героя Советского Союза — первым из всего батальона ступил на правый берег, не бросил автомат, хотя получил ранение. Тут я поднимаюсь и говорю: «Степан, я не погиб, я живой!».
Так через шестьдесят с лишним лет встретились боевые товарищи Валерий Соболев и Степан Кашурко. В 1943 году они были сыновьями полка. Точнее, батальона — отдельного, инженерно-саперного, особого назначения. Он был создан по приказу маршала Конева для того, чтобы перейти через Днепр.
Сам Кашурко вспоминал об этом случае так:
Наконец, в уже упоминавшейся статье в журнале «Кто есть кто» наиболее полно излагается вся его семейная летопись:
Вскоре Александр I, поздравляя вставшего на одной ноге с госпитальной койки Кондратия, преподнес ему золотую шпагу «За храбрость» и приколол на грудь Святого Георгия III степени, а также вручил царскую грамоту о присвоении титула «Потомственный дворянин»...
Его сын — капитан Григорий Кашуркин, отличился в битве с турками на Шипке, внук — капитан III ранга Владимир Кашуркин,— в схватке на Малаховом кургане в Севастополе с англичанами, правнук — капитан-лейтенант Дорофей Кашуркин,— в Цусимском сражении с японцами.
После Октябрьской революции сын Дорофея — Савелий, вынужден был скрывать свое происхождение. Добровольно оставив все имущество, ушел в матросы. В годы гражданской войны воевал на стороне красных. На бронепоезде «Грозный», комиссаром которого был молодой Иван Конев, участвовал в разгроме Колчака... После расформирования бронепоезда Савелий по совету Конева, узнавшего о его дворянской родословной, уехал на Украину, где поселился в одном из сел, там же и женился. Одним из первых вступил в колхоз. При получении паспорта взял себе фамилию Кашурко.
С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, где под Харьковом вновь встретился с И. С. Коневым. По его поручению полковник Кашурко командовал отдельным инженерно-саперным батальоном особого назначения, обеспечивавшим переправу больших сил при форсировании Днепра. После войны продолжил службу в армии.
Его сын Степан служил на флоте, откуда перевелся порученцем по особо важным делам розыска безвестных воинов к маршалу Советского Союза И. С. Коневу, взявшему к себе сына своего боевого друга.
Степан Савельевич Кашурко скончался в 2007 г. на 80-м году жизни.
Источник: http://labas.livejournal.com/1166728.html
Другие статьи цикла
Никита Мендкович. Хайбахское дело.
Непростая история Степана Кашурко. Часть вторая. До.