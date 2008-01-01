Куда ставить свечки Яблочкова

вкратце:

Один только Днепрогэс, уже с начала его ввода в строй, в разы превосходил по мощности всё, что было в царской России. А ведь он был не один. Даже до его ввода в строй СССР уверенно опережал хилую электрификацию РИ. Планы без их реального воплощения стоят недорого, особенно — планы времен правления Николая 2, которые имели главным своим свойством НЕвыполнение. Большевики, в отличие от царя и его правительства, РЕАЛЬНО выполнили и царские, и свои, гораздо более значительные, планы.

А теперь разберемся с еще одной частью мифа о том, как Родина Слонов РКМП шла с электрификацией впереди планеты всей, и тащила за собой в будущее отсталые США, Францию, Англию и прочую Европу. Про лампочки.

Итак, миф гласит, что царская Россия раньше всего остального мира создала электролампочки и научила/приучила весь мир ими пользоваться. И так бы оставалась лидером мира вечно, если бы не проклятые большевики с их революцией.

Реальность

1. В середине-конце 19в использование электричества для освещения разрабатывалось много где, на эту тему были выданы десятки патентов, часть из которых была выдана вправду русским инженерам. Но — только часть. И как мы знаем, единичные опытные экземпляры погоду не делают,— это задача крупномасштабного промышленного производства, с которым для сложно-технической продукции в РИ было как-то не очень.



Если кому хочется ознакомиться с историей изобретения лампы накаливания, можно начать с Википедии и ознакомиться с вкладом в это изобретение последовательно многих представителей многих стран, как обычно и бывает со всеми значительными изобретениями.



Но мы здесь о другом: о внедрении электрического освещения в повседневную жизнь.

2. Здесь миф гласит, что первой массовой лампой накаливания стала свеча Яблочкова. Большинство сторонников этого мифа не в курсе, что свеча Яблочкова была дуговой лампой, а не лампой накаливания,— и даже не в состоянии понять разницу между этими классами электроламп. Дополнительно их повергает в недоумение и запутывает, что с лампами накаливания Яблочков тоже работал, и не без успеха, но счел это направление неперспективным.

Но пощадим мозги клинических гуманитариев и вовсе невежд, и не будем обсуждать такие «мелочи»))). Ну светильник и светильник, какая разница, что там внутри? В определенной степени массовой (потом посмотрим, насколько) свеча Яблочкова реально стала, и пробыла в таковом качестве аж пару-тройку лет. Обычно на этом месте торжественно цитируют: «Свечи Яблочкова появились в продаже и начали расходиться в громадном количестве, так, к примеру, предприятие Бреге ежедневно выпускало свыше 8 тысяч свечей. Каждая свеча стоила около 20 копеек...» — и ведь это вроде бы правда!;-)



3. А теперь некоторые

Важные уточнения

Обычно как раз хрустобулочники любят нам рассказывать, какая большая сумма была царская копейка, но в этом месте они сразу «забывают» эти свои сказки. Поскольку 20 копеек тогда — совсем не то, что сейчас или даже в советское время.

Подробнее см. https://topwar.ru/8443-korova-za-tri-rublya-ceny-i-zhalovaniya-v-carskoy-rossii.html, а если вкратце — цена 1 свечи Яблочкова равнялась примерно 1,5 литра молока, или почти десяток яиц, или порядка 50–60 рублей на наши нынешние деньги.

Скажете, это примерно на уровне современных лампочек накаливания, и дешевле энергосберегающих? А вот и ошибаетесь!



4. Тут еще один фокус в том, что свеча Яблочкова имела очень ограниченный срок горения. Принципиально ограниченный, связанный с выгоранием электродов от электрической дуги. Срок горения такой лампы примерно 1,5 часа. Представили?

То есть, сутки горения свеч Яблочкова (СЯ) — это 16 свеч, это 3,2 тогдашних рубля, это пара приличной обуви, или 20% тогдашней средней з/п в РИ (16 р на 1880г.).

Почти недельная средняя (!) зарплата за 1 (одни!) сутки электрического освещения, или МЕСЯЧНАЯ зарплата прислуги женска пола. И еще морока с регулярной заменой СЯ.

В общем, не для нищебродов такое освещение, т. е. не для 90+% населения РИ.



5. В РИ (считая Польшу и Финляндию) 85% населения, или 86% не считая «западные губернии», жили в сельской местности. В т.ч. ничтожно малая часть — в помещичьих усадьбах, практически все — в деревнях, где основным средством освещения была лучина, а керосиновая лампа была уже роскошью. Праздничная электрическая иллюминация в Кремле в честь коронации Никки-2, это, наверное, круто,— но за пределами столиц электричество не было обыденностью, а было экзотическим и дорогим чудом. Да и в столицах далеко не каждый дом мог им похвастать.



6. Неудивительно, что выше помянутая фирма Бреге была французской (!), и продавала продукцию в основном во Франции. В Россию (о которой изначально и была речь!) Яблочков пытался внедрить свои лампочки тоже, начиная с 1878г,— но это было не слишком успешно.

Платежеспособный спрос на такой товар в РИ был крайне низок, с учетом (4) и (5) понятно почему. А Лодыгин со своим аналогичным предприятием вообще быстро разорился.



7. В 1879г Эдисон вывел на рынок свою лампу накаливания (ЛЭ), тогда еще с угольной нитью,— и лампочка Яблочкова стала СТРЕМИТЕЛЬНО терять рынок, к 1881г. ушла из потребления СОВСЕМ.

Как Вы думаете: на это были, наверное, причины?

Техническая деталь

Отчасти, заслуга Эдисона в том, что он предусмотрел удобство электрического освещения для потребителя. Казалось бы, мелочь унифицированный цоколь — а он до сих пор остается основным стандартом во всем мире, и именно он был в числе главных слагаемых успеха Эдисона. Тому же делу послужила стандартизация прочей электротехники, удобные выключатели, оптимизация производства, и т. п.

Главный козырь

Но главным козырем Эдисона стала дешевизна его лампочек, их доступность для действительно массового покупателя.

Теперь считаем. В начале 1879г. первые образцы ламп Эдисона горели 13,5 часов — как 9 свеч Яблочкова, ценой в 180 копеек, 1,8р, при курсе 1,94р за доллар это 0,93$.

Себестоимость лампочки Эдисона сначала была 1,25$, но в продажу они шли по 40 центов — чуть дешевле 4 свеч Яблочкова, и это давало уже более чем 2-кратную выгоду потребителю.

И никаких проблем с ежечасной заменой!



В середине того же года срок службы лампы Эдисона дошел до 40 часов, т. е.почти 30 свеч Яблочкова (стоимость 26,7 свечЯ 5,34р = 2,75 доллара) за 1 лампу Эдисона ценой 40 центов и себестоимостью уже менее доллара. И срок их службы продолжал стремительно расти (а себестоимость — падать), пока свечи Яблочкова оставались всё такими же!



8. В середине того же года срок службы лампы Эдисона дошел до 40 часов, т. е. почти 30 свеч Яблочкова (стоимость 26,7 СЯ 5,34р = 2,75 доллара) за 1 лампу Эдисона ценой 40 центов и себестоимостью уже гораздо менее доллара,— и продолжал возрастать, к началу 1880г. дойдя до 1200 часов (50 суток, 800 свеч Яблочкова, которые за все это время ничуть не изменились).

Т.е. свечи Яблочкова на 1 сутки горения 1 фонаря стоили по прежнему 3,2р = 1,65 долл, лампа Эдисона на тот же фонарь за сутки стоила уже 40/50= 0,8 ЦЕНТОВ! В 200+ раз меньше!



Неудивительно, что продажи ламп Эдисона стремительно пошли вверх, их себестоимость упала ниже 10 центов за экземпляр, за год Эдисон окупил все предыдущие расходы, захватил ¾ рынка в США и наращивал экспорт. Первая городская коммерческая система освещения была установлена на улочке в Манхеттене в 1882 году. Она состояла из 400 ламп. Спустя год там уже работали 10 300 ламп. Электрическое освещение впервые в мире стало доступно не только богатеям-толстосумам, любителям экзотики, а рядовым гражданам.



После выхода на рынок ламп Эдисона свечи Яблочкова по всему миру стремительно исчезали, пробыв в ходу чуть более 2 лет с суммарным выпуском до 5 млн экземпляров за все это время, проданных в основном во Франции, некоторых других странах Западной Европы, мизерная доля — в России, где электрификация за пределами Кремля, Смольного и тому подобных мест как-то не особо создала рынок сбыта электролампочек. А на такие места не так уж много надо.



9. Ну хорошо, пусть только Франция. Казалось бы, аж целых 5 млн — это много?

Ха, как бы не так! Опять вспоминаем про краткость горения СЯ.

При 40 млн населения одной только Франции (другими странами пренебрегая) получается на 100 жителей 12,5 лампочек (1 лампа с временем работы 1,5 часа на 8 человек) и до 19 часов их горения в сумме — на 100 жителей за 2 года (за 17,5 тыс. часов — это 0,1% времени), ага.



Массовое распространение, ага-ага.

Массовость применения свеч Яблочкова в России обсуждать будем?;-)



10. Произведенное в 1879г. количество ламп Эдисона по времени их работы равнялось почти 1 млн свеч Яблочкова, будучи в 7 раз дешевле их по суммарной цене.

В начале 1880г. срок службы ламп Эдисона дошел до 1200 часов непрерывного горения (50 суток, 800 свеч Яблочкова за одну лампу Эдисона).

К концу 1880г. 50 тыс. ламп Эдисона равнялись по сроку службы не менее чем 40 млн (!!!) свеч Яблочкова,— и это было уже В РАЗЫ больше, чем ВСЁ общее производство свеч Яблочкова за ВСЮ их историю.

А ведь в следующие годы производство лампочек Эдисона стало расти еще быстрее!

По цене они были НА ПОРЯДКИ МЕНЬШЕ: 50 тыс. по 40 центов == 20 тыс.долл, равное по сроку службы количество свеч Яблочкова стоило бы 8 млн.руб. == 4,1 млн долл.— это больше в 206 раз).

Лампы Эдисона (и ее различные варианты) быстро стали ПО НАСТОЯЩЕМУ массовыми в РАЗВИТЫХ странах. В число которых РИ, очевидно, не входила. Но и там лампы Эдисона быстро вытеснили свечи Яблочкова везде, где электрическое освещение было в ходу.

После этого про Яблочкова в этой саге более сказано уже не будет.;-)

11. Ну и вернемся все-таки в Россию. Там, как легко понять, только деятельность большевиков сделала электрификацию действительно масштабным явлением, а ее плоды — действительно общедоступными для русского народа.

Который, как видим, совсем не зря назвал лампу накаливания, созданную разумом десятков изобретателей и практической сметкой Эдисона, «лампочкой Ильича».

Виктор Карасёв

Источник: https://alan-a-skaz.livejournal.com/105409.html